В лесах Подмосковья началась операция «Елочка»

С понедельника, 3 декабря, леса Московской области взяты под усиленную охрану с целью недопущения и пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников.

«С 3 декабря в лесах Подмосковья усиливается федеральный государственный лесной надзор в рамках предновогодней операции «Елочка». А с 17 декабря мобильные группы приступят к патрулированию в целях выявления и пресечения незаконной рубки и заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников», - сообщили в областном Комлесхозе.

Незаконная вырубка деревьев наказывается штрафом от трех тысяч рублей для физических лиц и от двухсот тысяч для юридических. В случае нанесения серьезного ущерба лесному хозяйству предусмотрена уголовная ответственность, напоминает «Подмосковье сегодня».