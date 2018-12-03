Эксперт объяснил, как сэкономить в преддверии долгожданного Нового года

До празднования всеми любимого Нового года ещё, как говорится, жить и жить, но торговые сети уже начали рекламировать новогодний ассортимент товаров. О том, вырастут ли цены в декабре, сообщила эксперт потребительского рынка, генеральный директор Группы компаний TDI Наталья Орлова.

Так, заранее разумно приобретать продукты, которые имеют длительный срок хранения: алкоголь, конфеты, шоколад, соленья, маринады, замороженные продукты, считает эксперт. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Сэкономить при покупке продуктов для праздничного стола можно двумя способами. Первый – пересмотреть праздничный стол в пользу уменьшения количества блюд на нем и размера порций. Российские традиции предполагают богатый стол, на котором будут 3-5 наименований салатов, столько же вариантов закусок, 2-3 горячих блюда, а также обилие десертов и сладостей", - отметила Наталья Орлова.