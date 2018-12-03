Почему большинство женщин в России предпочитают заниматься бизнесом?

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал, почему женщины в России проявляют большой интерес к малому бизнесу.

По мнению эксперта, многие женщины не против начать свое собственное дело, однако их сдерживает страх и недостаток нужной информации, пишет NEWS.ru.

«Люди часто боятся. Говорят, я не знаю, как это делать, хватит ли мне капитала, смогу ли я, поддержит ли семья. Сегодняшние технологии позволяют не находить там 15 млн рублей, чтобы купить магазин. Можно иметь электронный магазин в Интернете, можно продавать через соцсети, просто нанять какую-то компанию, которая будет развозить заказы. Более того, сейчас активно растёт экспорт через почту. Я знаю совсем небольшие предприятия, которые организовали женщины. Они экспортируют продукцию, которую производят, в другие страны», — рассказал эксперт.