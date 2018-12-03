В Афганистане уничтожен главный финансист талибов

Теневой губернатор провинции Гильменд, Абдул Манан, был убит в результате авиаудара американских ВВС. Это комментарий к заявлению представителей запрещенной в России террористической организации «Талибан» и гибели одного из лидеров этого движения. Его опубликовал представляющийся исследователем и консультантом афганский эксперт Рахматулла Амири.

«Мулла Манан, был одним из ключевых стратегов талибов на юге Афганистана. Он также был правой рукой муллы Мансура. В его время впервые в Гильменде было сформировано красное подразделение, которое позже скопировали талибы по всему Афганистану», - написал Рахматулла Амири в своей твиттере. Спустя некоторое время он добавил: «Мулла Манан, был очень близок к бывшему лидеру движения "Талибан" (запрещенной в РФ организации – прим. АН) Мансуру. Мулла Манан был также одним из главных источников напряженности среди талибов в Гильменде. Его обвиняли в назначении людей на ключевые должности только из своего племени».

Американская пресса назвала Абдулу Манана главным финансистом талибов. В реакции на его гибель представители террористов назвали эту смерть большой трагедией. При этом они уверили, что она никак не скажется на развитии их движения в целом.