Как сообщили в пресс-центре МВД России, граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания в РФ, смогут в течение почти двух месяцев выехать на родину без привлечения к административной ответственности.

На сайте МВД РФ указано, что ведомство объявило миграционную амнистию для граждан Молдавии, находящихся в РФ после переговоров глав России Владимира Путина и Молдавии Игоря Додона.

Отмечается, что выехать в республику молдавским нелегалам для непринятия в их отношении решений о запрете въезда в Россию надлежит в период с 1 января по 24 февраля 2019 года.