Британия поймала журналиста Первого канала на шпионаже

Это скорее, недоразумение. Британский собкор «Первого канала» Тимур Сиразиев спровоцировал официальный Лондон на очередной виток шпионских скандалов.

Вообще, это были съемки сюжета о так называемой «фабрике троллей». Сюжет Сиразиева именно на эту тему вышел 22 ноября. В своем репортаже собкор «Первого канала» афишировал деятельность 77 бригады. По сведениям журналиста, там производятся постановочные кадры, которые ложатся в основу обвинений в адрес Российской Федерации.

Во время подготовки своего материала Сиразиев объехал на машине периметр подразделения. В салоне находился оператор, который осуществлял съемку на профессиональном оборудовании. Оно достаточно массивное и сам процесс съемки внутри автомобиля виден даже с улицы.

Военные эти съемки и заметили. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон воспринял угрозу серьезно. По воинским подразделениям была разослана ориентировка на Тимура Сиразиева. В сопроводительном комментарии говорится, что российский журналист пытался зайти на территорию закрытого объекта. Военным предписывается не вступать в разговор и немедленно сообщать о его появлении возле военных объектов в полицию. Сами они задерживать гражданских лиц не могут.

Первый канал уже отреагировал на обвинения в адрес своего сотрудника. Попавший в скандал журналист на своей странице отверг обвинения в шпионаже. Кроме того, Тимур Сиразиев подготовил телевизионный сюжет, в котором рассказал о скандале. Этот его репортаж уже показан в новостной программе.

«Шпиономания в Великобритании вышла на принципиально новый уровень и теперь касается непосредственно нашего коллеги — собственного корреспондента в Лондоне Тимура Сиразиева», - так представила новый материал коллеги ведущая новостной программы Первого канала.

«Вот оно, записывающее устройство, видеорегистратор. И если бы я хотел, чтобы военные не знали о наших съемках, то использовал бы видео с него или же воспользовался телефоном. Но вместо этого стендап, то есть видео корреспондента, говорящего в кадре, мы записали на профессиональную камеру. И слышать обвинения в шпионаже как минимум странно», — пытается оправдаться сам корреспондент в своем телевизионном сюжете.

Это неоправданные нападки «Первого канала» вместо извинений за качество организации съемок. Если быть объективным, Тимур Сиразиев попал в шпионы, скорее, по недоразумению.

«По сути, он реально выполнил разведывательную работу», - пояснил корреспонденту АН действующий военный разведчик: «Сделал это явно нечаянно. Скорее всего, корреспондент понятия не имел о том, что творит. Примерно, вот, такие объезды по периметру со съемкой становятся основой для оценки возможности для проникновения на объект. И то, что он делал это демонстративно, не отменяет риски британцев. Наивный парень. Но по-журналистски горяч».

По словам разведчика, снятые Сиразиевым кадры, наверняка, уже заинтересовали разведывательные ведомства всего мира. Поэтому англичане расценили его действия как шпионаж.

Ставшая предметом журналистского исследования 77 бригада специализируется на войне в киберпространстве. В ее обязанности входят кибератаки на компьютерные сети террористов, борьба с пропагандой в интернете, противодействие пиратству и экстремизму в закрытых секторах всемирной сети. Британские СМИ сообщают о трех направлениях работы 77 бригады: выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции. Поэтому для съемок этого объекта журналистам нужно спрашивать разрешение у министерства обороны.

Примерно так и поступил однажды легенда военной журналистики Александр Сладков, когда решил поснимать американскую армию. Опытнейший военкор, знакомый с регламентом работы с военными подал запрос в минобороны США, и только после этого он приступил к съемкам. К нему приставили «специально обученного офицера», который сопровождал Александра Сладкова все время. Он же и помогал российскому журналисту в осуществлении съемок.

Тимур Сиразиев нарушил принятый порядок работы с военными. Если сделал это намеренно, то по идее должен был спрогнозировать ответные санкции со стороны официального Лондона, который за подобные нарушения может запросто лишить корреспондента аккредитации. Если это получилось нечаянно, то в подобных случаях правила этикета предполагают извинения. Первый канал ответил обвинениями в предвзятости по отношению к себе.

«Такое отношение в Британии перестало уже быть чем-то особенным», - завершает свой репортаж Тимур Сиразиев: «Однако обвинения в шпионаже еще не звучали. Правда, военные все же не так категоричны. Газета «Таймс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что съемки базы — это не нарушение закона, а легкое озорство. От себя добавим: и на том спасибо».

В свою очередь, уже от себя лично, корреспонденту АН хотелось бы добавить: «Коллега, было бы здорово извиниться перед британцами. Это будет справедливо. А ответный сюжет выглядит неубедительным».