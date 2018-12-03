Эксперты рассказали, как надо встречать год Желтой земляной свиньи

Специалисты напоминают, что до главного праздника – Нового года – осталось всего 29 дней. За это время всем следует тщательно подготовиться и встретить год Желтой земляной свиньи во всеоружии.

Астрологи: Как подготовиться к Новому году

Животное, которое является символом 2019 года, "любит" уют. Это слово необходимо держать в голове во время приготовления блюд, украшения стола, выбора наряда и подарков.

Украшения

Эксперты советуют в этом году нарядить не только елку, но и окружающее пространство. Можно расставить свечи, положить на стол красивые елочные шары, ленты и палочки корицы. Все это должно быть золотым, желтым, красным, белым или зеленым.

Стол

Угощение должно быть разнообразным, однако не чрезмерным. Хозяйкам рекомендуют готовить небольшие порции мяса, рыбы и птицы. Кроме того, Земляная свинья "будет довольна", увидев на столе зерновой хлеб, орехи и крупы. Не стоит забывать про апельсины и мандарины. Кроме того, перед празднующими обязательно должны быть грибы.

Наряд, макияж и прическа

Главным цветом года, безусловно, является золотой. Однако, это не значит, что встречать 2019 год необходимо именно в платье такого оттенка. Достаточно будет добавить к костюму золотистые аксессуары. Если этот цвет не по душе, то подойдут зеленый, серый, белый, а также ягодный оттенки. Что касается макияжа, то желательно сместить акцент с глаз на губы и накрасить их яркой помадой. Локоны рекомендуется уложить в замысловатую косу или пучок – чем роскошнее, тем лучше.

Подарки

В этом году эксперты призывают всех обратить внимание на упаковку и использовать ключевые цвета приходящего года. Сам презент должен отражать уют и тепло. Можно дарить пижамы, постельное белье, картины, мягкие игрушки, цветы, чайные сервизы, передает портал 2019-god.com.