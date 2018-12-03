Папа Римский обеспокоен гомосексуализмом среди священников

Серьезным вопросом, который вызывает тревогу, Папа Римский назвал гомосексуализм в стенах духовных семинарий в ходе интервью. Глава Ватикана побеседовал со священником Фернандо Прада. Многочасовая беседа с главой Ватикана станет основой для книги «The Strength of Vocation», над которой сейчас работает Фернандо Прада.

Выдержки из этой книги уже просочились в итальянскую прессу. Слова главного католика мира были в их числе. Беседуя с сановитым литератором, Папа Римский прокомментировал слова одного из священников о том, что гомосексуалисты в стенах церкви не катастрофа.

«В священнической жизни нет места для такой любви», - пояснил глава Ватикана. При этом он оговорился, что геи-католики вносят свой вклад в жизнь церкви.