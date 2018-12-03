Болгария отменила авиарейсы на Украину из-за военного положения

Болгарский авиаперевозчик BulgariaAir отменил прямые рейсы Одесса-София до середины декабря. Таковы были рекомендации болгарского министерства иностранных дел.

" В связи с объявленной военной ситуацией в Украине и рекомендациями Министерства иностранных дел (МИД) и по обеспечению безопасности пассажиров национальный перевозчик "Болгария Эйр" приостановил полеты между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно», - сообщается на сайте авиакомпании.

Как пояснила компания, возобновление полетов зависит от нормализации ситуации на Украине. А пока пассажирам предлагается обратиться в Центр обслуживания клиентов, чтобы сдать уже приобретенные билеты.