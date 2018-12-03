Журналист из Москвы в понедельник отдаст в СИЗО украинским морякам деньги и вещи

Акцию по поддержке задержанных за вторжение на территорию РФ украинских моряков объявила журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева. Она уже собрала 250 тысяч рублей.

Изначально требовались лишь 60-70 тысяч. О сборе средств Ивлиева объявила в пятницу:

«Передача делается из примерного расчета 3000 рублей на человека», - сообщила Виктория Ивлева 30 ноября. Она указала реквизиты и пояснила, что помимо денег нужна еще машина: «Если бы нашелся добрый человек с машиной, чтобы перевезти передачи из центра до Лефортово в понедельник с утра, было бы просто супер, и мы все были бы просто молодцы!»

К понедельнику сумма набралась больше заявленной, но Ивлева сбор средств не прекратила. Она объяснила, что оказание помощи планируется продолжить. По словам журналистки, в понедельник 3 декабря она запланировала передать деньги и вещи в СИЗО. На момент подготовки этого текста, сведений о передаче еще не поступало.