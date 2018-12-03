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Какие страны лидируют в рейтинге самых мощных компьютеров
3 декабря 2018, 13:08 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
По рейтингу суперкомпьютеров ТОП-500 Россия отстает от США на 11 лет или в тысячу раз.
В опубликованном на днях самом авторитетном рейтинге самых мощных суперкомпьютеров всего три российские машины. Это «Ломоносов-2» МГУ им. М. В. Ломоносова – 79 место, на 282-м — компьютер Cray в главном вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 485-м — «Ломоносов-1».
«Но ТОП-1 - суперкомпьютер Summit (IBM), который был создан по заказу Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США (читай атомного оружия), показал пиковую производительность 200 петафлопс (200 квадриллионов операций в секунду), а «Ломоносов-2» около пяти петафлопс», - рассказал «Аргументам недели» директор Института программных систем РАН, доктор физматнаук, член - корреспондент РАН Сергей Абрамов.
По его словам, сейчас «доля России в совокупной мировой производительности суперкомпьютеров - 0,32% (в 2009 году – 2,5%). Статистически ускользающая величина. У Китая - 31,11%. Япония – 7,74%. США – 37,64%. И Евросоюза – 17,65%».
«Если сравнить суммарную мощность всех российских суперкомпьютеров и посмотреть – сколько лет назад такая же производительность была, например, у американских машин, то это и будет коэффициент отставанием по годам. В 2018 году мы отстали от США на 11 лет. От Китая на 9,5 лет. От Европы на 10 лет. При этом каждые 11 лет суперкомпьютеры становились мощнее в 1000 раз. То есть, мы отстали именно на тысячелетие», - констатирует ученый.
Интервью с директором Института программных систем РАН, доктором физматнаук, член - корреспондентом РАН Сергеем Абрамовым читайте в ближайших номерах «АН».
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