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Работники Южного Урала будут более защищенными

3 декабря 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Работники Южного Урала будут более защищенными

Парламентарий Анатолий Литовченко принял участие в конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения». В рамках мероприятия он рассказал, насколько важным является развитие отношений между бизнесменами, правительством и профсоюзами, а также уточнил информацию о законах, которые направлены на защиту специалистов.

- Месяц назад Государственная дума внесла изменения в Трудовой кодекс России, - сказал он. – Теперь каждый работник, написав заявление, раз в три года может быть освобожден от работы на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Этот день будет оплачиваться по его среднему оплате труда.

Кроме того, многодетные родители смогут одновременно взять отпуск, чтобы больше времени посвятить семье. Защитят и россиян предпенсионного возраста в случае увольнения или отказа в приеме на работу. Подробнее читайте на сайте "Вечерний Челябинск".

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