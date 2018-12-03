Каким будет телевидение будущего?

В московского кинотеатре «Звезда» прошла конференция «Новое поколение и телевидение будущего», которая стала дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем и вопросов будущего телевизионной индустрии и интернет-журналистики.

Основные цели конференции: обмен опытом между новыми поколениями профессионалов медиа и ТВ и студентов профильных вузов; выявление нового в экономике, форматах и технологиях современных медиа.

В рамках конференции прошли мастер-классы Ильи Белова, главного режиссёра телеканала «Пятница» и фильмов «Бродский не поэт», «Саша Соколов. Последний русский писатель» и «Бедные люди. Кабаковы» и Ильи Овчаренко, медиаменеджера, продюсера видеоблога «Парфенон».

Ведущие мастер-классов рассказали о современных форматах на ТВ, востребованности новых жанров и интернете - новой площадке для творчества и самовыражения. По словам Ильи Белова «телевидение не умрет никогда, как бы ни был силен интернет, потому что это слишком сильный инструмент влияния на людей».











Участниками круглого стола «Новое поколение и телевидение будущего» стали: Василий Уткин, российский спортивный журналист, телекомментатор и блогер; Алексей Пивоваров, журналист, медиаменеджер и генеральный продюсер телеканала RTVI, Елена Кирюшина, управляющий директор онлайн-кинотеатра «Amediateka»; Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР).

На круглом столе обсуждались такие темы как: «Видеоблог как альтернатива телевидению», «Новая реальность телевизионных каналов» «Каким станет телевидение через 10 лет?»

Леонид Млечин, журналист, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России и ведущий предложил участникам дискуссии найти свой ответ на вопрос: «Что происходит с классической журналистикой, она умирает?».

По мнению Алексея Пивоварова и Василия Уткина, сейчас расцвет журналистики. Пропала потребность в больших редакциях. Сегодня формируется новая аудитория, которая в ближайшие десять лет станет законодателем мод. Молодежь выстраивает свой контент сама и, если всегда взрослые учат молодых, то сегодня все наоборот - молодежь учит взрослых.







Юрий Литовчин видит в этом недостатки: не все молодые блогеры хотят совершать журналистские подвиги. Молодой человек под давлением информационного повода стремится самовыразиться. О зрителях мало кто думает.

Итог дискуссии – современная журналистика не умирает, а видоизменяется. Каким бы ни было телевидение будущего, талантливо сделанный продукт всегда найдет своего зрителя. А талантливый человек сможет найти свою аудиторию в любых условиях и в любых форматах.

Организатор конференции — Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Генеральный партнер по информационной безопасности – «Лаборатория Касперского».