Анатолий Литовченко поможет ветерану восстановить справедливость

С 1943 года ветеран ВОВ Иван Иванович Конченков, который живет в Копейске, не может получить заслуженную награду - золотую звезду Героя. Документы есть, а награды нет. Восстановить справедливость взялся помочь парламентарий Анатолий Литовченко.

Ветеран, которому исполнилось уже 92 года, пришел на личный прием к депутату Госдумы Анатолию Литовченко. Парламентарий оказался потрясен услышанной историей. Несмотря на то, что все документы о награде были получены еще в 1943 году, до сих пор звезду Героя мужчина не получил.

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