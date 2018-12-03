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Анатолий Литовченко поможет ветерану восстановить справедливость
3 декабря 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
С 1943 года ветеран ВОВ Иван Иванович Конченков, который живет в Копейске, не может получить заслуженную награду - золотую звезду Героя. Документы есть, а награды нет. Восстановить справедливость взялся помочь парламентарий Анатолий Литовченко.
Ветеран, которому исполнилось уже 92 года, пришел на личный прием к депутату Госдумы Анатолию Литовченко. Парламентарий оказался потрясен услышанной историей. Несмотря на то, что все документы о награде были получены еще в 1943 году, до сих пор звезду Героя мужчина не получил.
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