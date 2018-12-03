Названа причина убийства журналиста The Washington Post саудовскими спецслужбами

Американский телеканал CNN опубликовал переписку в мессенджере WhatsApp убитого арабскими спецслужбами журналиста Джамаля Хашкаджи. В ней он критиковал наследного принца Саудовской Аравии, называл его «зверем» и «покемоном».

«Чем больше жертв он ест, тем больше хочет», - так охарактеризовал объект своих нападок Хашкаджи: «Я не удивлюсь, если притеснения дойдут даже до тех, кто его поддерживает».

Судя по переписке, журналист решил сформировать протестное онлайн-движение. Его целью было привлечение виновных к ответственности.

В августе Джамаль Хашкаджи начал подозревать, что переписка перехвачена. Через два месяца его убили в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование. В самой Саудовской Аравии также проводится следствие. В ходе нее уже были задержаны 21 человек. Им уже предъявлены обвинения. Пятерым грозит смертная казнь.

Тем временем американские спецслужбы уже обнародовали собственные выводы. По их сведениям, к убийству причастен наследный принц Саудовской Аравии, которого критиковал Джамаль Хашкаджи.