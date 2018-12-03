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На Урале стартовал конкурс «Серебряный Лучник»

3 декабря 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Урале стартовал конкурс «Серебряный Лучник»

Проекты, получившие широкий общественный резонанс, будут соперничать за главную награду конкурса.

Дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила о начале приема заявок.

Исполнительный директор Премии, Юлия Недосекова утверждает, что «Серебряный Лучник» — Урал служит индикатором развития отрасли. Прозвучавшие на конкурсе проекты привлекают к себе внимание и за счет этого получают поддержку партнёров, СМИ и сообщества. Ещё одним несомненным плюсом Премии является повышение уровня участников в Национальном рейтинге коммуникационных компаний.

В этом году заявки принимают по 6 номинациям:

Маркетинговые коммуникации. Кампании, направленные на поддержку вывода на рынок и формирование брендов, коммуникацию потребительских свойств товаров и услуг, повышение лояльности бренду, ребрендинг, в том числе разработка и реализация комплексных стратегий, отношения со СМИ, организация мероприятий для потребителей и деловых партнёров, кризисные коммуникации с потребителями.

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа. Кампании, направленные на построение коммуникаций между руководителями и подчинёнными и между различными подразделениями компаний. Включает разработку стратегий, разработку программ в сфере корпоративной культуры и сопровождение процессов её изменений, разработку содержательных платформ внутренних коммуникаций и инструментов их реализации, налаживание систем получения обратной связи, коммуникация в ситуации трудовых конфликтов, создание и продвижение внутрикорпоративных изданий.

Корпоративная социальная ответственность и благотворительность. Кампании, направленные на поддержку программ корпоративной социальной ответственности, корпоративное продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития. А также проекты, нацеленные на привлечение средств на социальные и благотворительные проекты, привлечение к ним общественного внимания, продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития.

Продвижение государственных, общественных и социальных программ. Кампании, направленные на информирование и повышение лояльности общества, либо его отдельных групп, к социально значимым проектам и программам, реализуемым органами власти различных уровней и общественными организациями, включая организацию мероприятий, отношения со СМИ, отношения с лидерами мнений и пр.

Развитие и продвижение территорий. Кампании, направленные на политическое, социальное, туристическое, инвестиционное, коммерческое и иное продвижения территорий различного уровня - городов, регионов, государств, включая разработку стратегий, брендинг, отношения со СМИ, проведение мероприятий и пр.

Digital коммуникации. Кампании, реализованные преимущественно в сети интернет, социальных сетях, с использованием мобильных приложений и иных современных цифровых средств коммуникации, направленные на информирование и повышение лояльности целевой аудитории к бренду, вовлечение потребителей в коммуникацию с брендом и управление информационным полем.

Гран-при за лучший проект года в области развития общественных связей в УрФО получит абсолютный лидер конкурса по количеству баллов после публичной защиты проектов, попавших в шорт-лист Региональной премии. Проект — обладатель гран-при автоматически попадает в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и будет допущен до публичной защиты в Москве.

Для участия в конкурсе принимаются проекты, частично реализованные или завершенные в 2018 году.

Все желающие могут участвовать, отправив заявку и презентацию проекта в адрес Исполнительной дирекции Премии «Серебряный Лучник» — Урал до 30 декабря 2018 года.

Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также подать заявку можно на сайте
luchnik-ural.ru

 

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