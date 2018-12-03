Маленькие болельщики «Трактора» первыми отправили письма Деду Морозу

На домашнем матче ХК «Трактор» &ХК «Динамо» (Рига) в первый день календарной зимы юные болельщики черно-белых подписали и отправили в резиденцию Деда Мороза 300 писем с пожеланиями.

Организаторы матчей предоставили уникальную возможность маленьким фанатам прямо на матче написать и отправить письмо со своим заветным желанием Дедушке Морозу. На каждом матче вместе с родителями поддерживают команду не одна сотня детей разного возраста. Хоккейный клуб «Трактор» изготовил специальные открытки. На открытке с посланием Деду Морозу также есть логотип Клуба. Прямо на матче открытки гасились новогодним штемпелем и опускаться в специальный почтовый ящик. На штемпеле изображены еловая ветвь с праздничными игрушками, снежинки и надпись с «Новым годом!». Организаторы заранее прописали адрес резиденции новогоднего волшебника.

В посланиях юные болельщики рассказали Деду Морозу не только о своих желаниях, но и о своих увлечениях, успехах в учебе и спорте. Кое-кто просто поздравил новогоднего волшебника. Спортивные болельщики просят у Деда Мороза коньки, клюшки, лыжи. Очень много заявок на сладкие подарки, конструкторы лего, современные игрушки. В нескольких письмах ребята просят волшебника помочь выздороветь своим родным, уговорить родителей завести дома кошку и собаку. Есть у детей мечты сходить на матч «Трактора», в цирк, на Кремлевскую елку. Значительная часть посланий содержит пожелание помочь любимому Клубу выиграть заветный Кубок Гагарина, а игрокам – поменьше травм.

Отметим, что ХК «Трактор» давно ввел хорошую традицию подписывать поздравительные открытки друзьям и родным. День учителя, Новый год, День матери и пожилого человека. Каждый раз такой возможностью пользуются сотни болельщиков «Трактора».