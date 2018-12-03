В РФ упростят процедуру установления инвалидности

Процедура прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности будет максимально упрощена для россиян. Об этом рассказал глава Министерства труда России Максим Топилин.

Министр подчеркнул, что для большего комфорта граждан специально организована передача направительных документов из медицинских организаций в бюро МСЭ без участия россиян, передает ТАСС.

"Все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах", отметил он, добавив, что перечень медицинских обследований разработают Минтруд и Минздрав.