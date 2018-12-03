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Более 3 млн пассажиров проехали по ЖД Волгоградской области с начала года

3 декабря 2018, 12:22 [«Аргументы Недели. Волгоград», Константин СМОЛИЙ ]

В Волгоградской областной думе состоялось расширенное заседание комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству, посвященное итогам взаимодействия регионального парламента с Приволжской железной дорогой. Во встрече приняли участие начальник ПривЖД Сергей Альмеев, председатель Облдумы Николай Семисотов, вице-губернатор Евгений Харичкин, депутаты и представители органов исполнительной власти. Год получился достаточно насыщенным, и обозначенные в соглашении цели оказались во многом реализованными. Так, железнодорожники активно участвовали в реализации многочисленных инфраструктурных проектов, приуроченных к прошедшему в 2018 году Чемпионату мира по футболу. Открыто сообщение между вокзалом и аэропортом, реконструированы или построены заново остановочные пункты («Мамаев Курган», «Акварель», «Аэропорт»), закуплены новые электропоезда. Объём инвестиций в инфраструктуру составил 2,3 млрд рублей. И это стало важным наследием прошедшего первенства, ведь новыми объектами горожане будут пользоваться и впредь.

Вообще, доступность железнодорожного транспорта для жителей региона, обозначенная в качестве приоритета сторонами соглашения, остаётся главной целью дальнейшего инфраструктурного развития Приволжской ЖД. Для её реализации компания активизирует инвестиционную деятельность: всего в 2018 году на инфраструктуру планируется потратить 8,9 млрд рублей. И вложения дают свои плоды: общее количество отправленных на территории Волгоградской области пассажиров с января по октябрь составило 3,2 млн человек – 108% по отношению к первым 10 месяцам 2017 года.

Кроме того, отправлено 12,6 млн тонн грузов. Можно ожидать, что этот показатель со временем тоже будет расти, т.к. ОАО «РЖД» озвучивает планы развития транспортного коридора между северной и южной частями России и далее – в страны Ближнего и Среднего Востока. Это важно с точки зрения развития экспорта, в том числе промышленного и сельскохозяйственного. Волгоград сейчас активно налаживает связи с нашими южными и восточными соседями, ставит целью превратиться в важный транспортно-логистический узел, а без развития соответствующей железнодорожной инфраструктуры это невозможно.

Приволжская ЖД остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков региона: благодаря деятельности компании консолидированный бюджет региона получил 1,2 млрд рублей. Озвучена на заседании и такая внушительная цифра: в структурах «РЖД» работает 10,5 тысяч жителей региона, что делает компанию крупнейшим работодателем в области.

Ещё одно направление сотрудничества ПривЖД и Волгоградской областной думы – законотворческая деятельность. Так, региональный парламент поддержал федеральный законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушение правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Известно, что ОАО «РЖД» огромное внимание уделяет профилактике травматизма в зонах повышенной опасности, поэтому за поддержку этого важного закона волгоградские думцы заслужили благодарность от С. А. Альмеева. Как, кстати, и за поправки в региональный Социальный кодекс, благодаря которым с 1 января 2019 года проезд по железной дороге станет доступнее для льготников.

После окончания заседания начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев отметил, что «вопросы и замечания парламентариев были направлены на решение проблемы транспортной доступности для граждан региона. Кроме того, в центре внимания стоял вопрос о дальнейшем повышении эффективности деятельности нашей компании в Волгоградской области. В частности, о развитии маршрутной сети. Кстати, хочу ещё раз поблагодарить депутатов Волгоградской областной думы и губернатора региона Андрея Бочарова за поправки в Социальный кодекс, благодаря которым льготники будут ездить в пригородном транспорте с пятидесятипроцентной скидкой. Мы должны совместными усилиями сделать железнодорожный транспорт доступнее для незащищённых категорий граждан».

 

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