Обнародовано пророчество афонского старца о войне России и Турции в 2019 году

В 2019 году должен произойти вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Турцией. Об этом говорится в пророчестве афонского старца Паисия Святогорца, которое обнародовали отечественные СМИ.

Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, схимонах полагал, что в предсказанной им войне Европа займет сторону Турции. Кроме того, Паисий спрогнозировал столкновение Анкары с Грецией. Результатом этого конфликта станет то, что Турция попадет под власть Афин, отмечается в процитированной заметке.

Также старец предрек моральный упадок человечества. Людьми овладеет жадность и жестокость, что приведет к масштабной конфронтации на Ближнем Востоке. Когда она начнется, в материале не уточняется.

На минувшей неделе сообщалось, что группа исследователей, проанализировавших различные источники, назвала подходящий к концу 2018-й последним годом для жизни на Земле.