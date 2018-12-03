3 550 часов прямого эфира!

7 350 крутых подарков!

37 000 принятых звонков от слушателей со всей области!

Это ли не повод грандиозно пошуметь…))

К пятилетию утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО на радио «Континенталь» стартовал беспрецедентный проект #ОГОНЬЗИМА! Никаких морозов, метелей и стуж - у нас по-настоящему жарко! Самые зажигательные ведущие, горячие хиты, новые модные треки, невероятные сюрпризы и тонны подарков для любимых слушателей – всё это уже в эфире и не только!

За жаркими эмоциями приглашаем всех челябинцев и гостей города на «Континентальный пляж» в Торговый город «Алмаз». Среди пальм, на берегу бирюзового моря, под ярким солнцем на комфортных шезлонгах вас ждут африканский Дед Мороз и уральская Снегурочка – они умеют колдовать, поэтому у них никогда не заканчиваются подарки для девчонок и мальчишек. А самый главный приз для посетителей «Континентального пляжа» - рождественские каникулы на термальном курорте! Подробности конкурса в нашей группе ВКонтакте.

Еще больше сюрпризов - в эфире! Каждый день с 7:00 до 10:00 в утреннем шоу #СУТРАПОРАДИО - «тонны подарков»: мясные деликатесы, сладкие угощения, аппетитные завтраки, романтические ужины, приглашения на лучшие новогодние вечеринки и развлекательные мероприятия, сертификаты в ведущие клиники города и многое другое.

Добавим и капельку волшебства – с 1 декабря стартует традиционный новогодний отсчет – вместе верим в чудеса, готовимся к самому долгожданному празднику и загадываем желания ежедневно в рубрике «Досчитаться до чудес».

Ну а зажигать на все 100и4 приглашаем самых безбашенных под горячие хиты и модные новинки в #ОГОНЬЗИМА-party - каждую пятницу и субботу с 22:00 до 02:00 в эфире радио «Континенталь»!

И какой же день рождения без торта, гостей и шумной вечеринки… У нас будет всё и сразу! #ОГОНЬЗИМА-«birthday party» – невероятный праздник ждет тех, кто не представляет своё утро без остроумных приколов, актуальных новостей, веселых розыгрышей, хитовых треков и бодрого настроения – всех, кто жить не может без утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО! Ну а гулять будем всю ночь! В список приглашенных попасть просто – с 7:00 до 10:00 настраивайтесь на позитивный день вместе с радио «Континенталь» - 100.4FM! Подробности в эфире…;)

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