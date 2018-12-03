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Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины
3 декабря 2018, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и Деду Морозу РФ вместе разработать законопроект для установки высоких заградительных пошлин.
Речь идет о пошлинах и сборах на продажу срубленных елей. Об этом Виталий Милонов по новогодней традиции написал в письмах. Это станет мерой по снижению ненужной вырубки деревьев, передает Ura.ru.
Милонов отметил, что количество деревьев, которые вырубают в преддверии Нового года, трудно посчитать, а многие сосновые символы праздника остаются нераспроданными и выкидываются.
По мнению депутата, повышение пошлин научит население ответственнее относиться к природе. Возможно тогда люди помогут восстановить леса и зеленые насаждения внутри городов.
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