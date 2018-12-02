В Иркутской области жительницы потеряли более 200 тысяч рублей из-за мошенников

Как передает пресс-служба регионального ГУ МВД, в Иркутской области интернет-мошенники в конце ноября смогли украсть у двух жительниц более 200 тысяч рублей.

Так, одна женщина перевела неизвестному на счет в качестве предоплаты за приобретение квартиры 120 тысяч рублей. Объявление о ее продаже было размещено в интернете, пишет Телеинформ.

Позже 78-летняя жительница Чунского района перевела свои сбережения мошенникам за якобы положенную ей компенсацию за ранее приобретенные лекарства.