В Иркутской области жительницы потеряли более 200 тысяч рублей из-за мошенников
2 декабря 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба регионального ГУ МВД, в Иркутской области интернет-мошенники в конце ноября смогли украсть у двух жительниц более 200 тысяч рублей.
Так, одна женщина перевела неизвестному на счет в качестве предоплаты за приобретение квартиры 120 тысяч рублей. Объявление о ее продаже было размещено в интернете, пишет Телеинформ.
Позже 78-летняя жительница Чунского района перевела свои сбережения мошенникам за якобы положенную ей компенсацию за ранее приобретенные лекарства.