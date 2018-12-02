Что думает Кадыров о запрете Украины на въезд мужчин из России

"Грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек" - так считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. И западные страны при этом "будут рукоплескать Порошенко" за это. Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

Порошенко лишил украинцев родины, права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, посетить родной украинский город, отметил Кадыров в Telegram-канале.

В Госпогранслужбе Украины назвали количество граждан России, которые не смогли попасть на украинскую территорию в последние три дня, с момента вступления в силу закона о военном положении.