На телеканале «МИР» вышел фильм об одном из лучших онкологов – Андрее Павленко

Андрей Павленко лечил больных от онкологии: оперировал, консультировал, давал надежду. В марте 2018 года ему поставили диагноз – рак желудка третьей стадии. Однако он не сломался и продолжал вести операции и прием больных.

Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов России, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv. Он открыл центр комбинированных методов лечения.

«Из-за неправильного питания у меня получилась эрозия, я решил сделать себе гастроскопию, думал, что это гастрит или язва, оказалась, что это опухоль, что говорило о том, что это третья стадия», – рассказал Павленко.

Также, как пишет Ридус, грудные импланты способствуют появлению редкого вида рака. Так, было получено много жалоб от пациенток.