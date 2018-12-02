//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона сама?
2

На дом актера сериала "Каменская" напали хулиганы
3

Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России
4

Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение
5

США требуют от России выполнения морской конвенции, которую сами не подписали

//Общество 13+

На телеканале «МИР» вышел фильм об одном из лучших онкологов – Андрее Павленко

2 декабря 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

На телеканале «МИР» вышел фильм об одном из лучших онкологов – Андрее Павленко
Фото: pixabay.com

Андрей Павленко лечил больных от онкологии: оперировал, консультировал, давал надежду. В марте 2018 года ему поставили диагноз – рак желудка третьей стадии. Однако он не сломался и продолжал вести операции и прием больных. 

Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов России, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv. Он открыл центр комбинированных методов лечения.

«Из-за неправильного питания у меня получилась эрозия, я решил сделать себе гастроскопию, думал, что это гастрит или язва, оказалась, что это опухоль, что говорило о том, что это третья стадия», – рассказал Павленко.

Также, как пишет Ридус, грудные импланты способствуют появлению редкого вида рака. Так, было получено много жалоб от пациенток.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АГ

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Шнуров ответил на критику Пригожина в стихах

Шнуров ответил на критику Пригожина в стихах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихами ответил продюсеру Иосифу Пригожину, назвавшему "лохами" поклонников исполнителя за то, что они скандируют матерные песни Шнура.

//В мире

Путин и Трамп остались при своем мнении по инциденту в Черном море

Путин и Трамп остались при своем мнении по инциденту в Черном море

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности своей краткой беседы с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20, который проходит в эти дни в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

//Политика

Пушков: "Порошенко не унимается"

Пушков: "Порошенко не унимается"

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко об усилении военного присутствия ФРГ в Черном море.

//В мире

Трамп согласился не поднимать с января пошлины в отношении Китая

Трамп согласился не поднимать с января пошлины в отношении Китая

Прошедшие накануне вечером в Аргентине на полях саммита G20 переговоры американского президента Дональда Трампа и китайского председателя Си Цзиньпиня имели относительный успех, заявили в Белом доме.

//Политика

США предупредили о вводе второй части санкций против РФ из-за "дела Скрипаля"

США предупредили о вводе второй части санкций против РФ из-за "дела Скрипаля"

Соединенные штаты Америки намерены ввести второю часть санкций против России по "делу Скрипаля". Об этом сообщила представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт.

//Новости МирТесен



//В мире

ВМС США сообщили о смерти командующего Пятым флотом

ВМС США сообщили о смерти командующего Пятым флотом

Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Начато расследование, сообщила сегодня пресс-служба Военно-морских сил США.

//В мире

Боевые роботы смогут сами принимать решение о применении летального оружия

Боевые роботы смогут сами принимать решение о применении летального оружия

Многие государства в последние годы настолько продвинулись в разработке автономных боевых систем, что идея их массового применения становится все более популярной в военных ведомствах.

//Шоу-бизнес

Федор Добронравов знает, что жена должна говорить мужу

Федор Добронравов знает, что жена должна говорить мужу

Федор Добронравов – актер, который пришел в храм Мельпомены, что называется, «от сохи» (точней – от станка). Сегодняшний любимец публики рассказал, как подметал дворы перед репетициями и спектаклями.

//Шоу-бизнес

Известный экстрасенс рассказала, за кого выйдет замуж Бузова

Известный экстрасенс рассказала, за кого выйдет замуж Бузова

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала о будущем певицы и телеведущей Ольги Бузовой. В частности, слова экстрасенса коснулись амурных отношений и замужества.

//Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о впечатлениях о свадьбе с продюсером Бари Алибасовым в интервью НТВ. Как оказалось, церемония стала сюрпризом не только для всей страны, но и для нее самой.

//Культура

Где после смерти Вишневской и Ростроповича всплывают деньги гениев?

Где после смерти Вишневской и Ростроповича всплывают деньги гениев?

В своё время мэр Москвы Юрий Лужков построил на Остоженке Центр оперного пения для Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Огромный особняк обошёлся городу в сумму около миллиарда долларов. Однако после смерти звёздной четы по их завещанию Центр оперного пения не вернётся в собственность Москвы, а будет продан на аукционе Сотбис.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Пригожин назвал поющих вместе со Шнуровым фанатов "лохами"

Пригожин назвал поющих вместе со Шнуровым фанатов "лохами"

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал фанатов группы "Ленинград" из-за того, что они скандируют матерные песни вместе с Сергеем Шнуровым. Он считает, что за нецензурную брань со сцены надо увеличить штрафы.

//В мире

Оппозиция в Тбилиси требует досрочных выборов, Саакашвили велел "не сдаваться"

Оппозиция в Тбилиси требует досрочных выборов, Саакашвили велел "не сдаваться"

Протестная акция, собравшая несколько тысяч человек, проходит в Тбилиси на проспекте Руставели. Среди выступающих - лидеры объединения «Сила в единстве» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

//Шоу-бизнес

Лариса Долина не может забыть поступок Аллы Пугачевой

Лариса Долина не может забыть поступок Аллы Пугачевой

На фестивале “Песня года” популярная певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями об Алле Пугачевой. Оказывается, та приняла большое участие в предоставлении певице своего собственного жилья.

//Общество

Эксперт: ВИЧ не выбирает ни по полу, ни по возрасту

Эксперт: ВИЧ не выбирает ни по полу, ни по возрасту

По информации Роспотребнадзора, в России количество ВИЧ-инфицированных больше миллиона человек. Руководитель программ благотворительного фонда ШАГИ Кирилл Барский рассказал о всех сложностях этого заболевания.

//В мире

Скандал в Берлине: участников Исламской конференции накормили свининой

Скандал в Берлине: участников Исламской конференции накормили свининой

Организаторами 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине ее уастникам в качестве закуски была предложена кровяная колбаса из свинины. Религиозные чувства некоторых были, естественно, задеты.

//Общество

Почему скрипка занимает особенное место в искусстве многих жанров?

Почему скрипка занимает особенное место в искусстве многих жанров?

Скрипка занимает особенное место в литературе и в живописи, потому что является обладательницей особенного голоса, бывает волшебной, инфернальной, связанной с потусторонними силами.

//В мире

ВСУ перестали кормить бойцов на передовой

ВСУ перестали кормить бойцов на передовой

На передовых позициях 34 батальона 57 бригады ВСУ бойцов перестали кормить. Об этом рассказал блогер Михаил Ухман: «Они уже 9 дней на передке и им нечего есть, только остатки от предшественников».

//В мире

Составлен рейтинг топ-100 лучших в мире пляжей

Составлен рейтинг топ-100 лучших в мире пляжей

Как сообщает The Sun, в Канаде турагентство Flight Network составило рейтинг топ-100 лучших в мире пляжей.

//Новости СМИ2

//Политика

Лавров обратил внимание на связь между инцидентом в Керченском проливе и G20

Лавров обратил внимание на связь между инцидентом в Керченском проливе и G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени провокации ВМС Украины в Керченском проливе и саммита "Большогй двадцатки", где Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

//Непознанное

Озвучены новая дата и точное время грядущего апокалипсиса

Озвучены новая дата и точное время грядущего апокалипсиса

Группа ученых, основываясь на совокупности данных различных источников, назвала 2018 год последним годом для всего живого на планете Земля. Специалисты назвали точную дату и время апокалипсиса.

//Политика

В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о "плане России" по захвату городов

В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о "плане России" по захвату городов

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал фантазёром и выдумщиком украинского лидера Петра Порошенко, который заявил о якобы намерении Российской Федерации захватить два украинских города.

//В мире

В каких условиях содержатся университеты на Мальте?

В каких условиях содержатся университеты на Мальте?

В каждой стране университеты по-своему разнообразны. Так, комплекс Мальтийского университета расположен в стилизованном традиционно под крепость комплексе.

//Общество

В Госдуме хотят упростить украинцам получение российского гражданства

В Госдуме хотят упростить украинцам получение российского гражданства

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками готовит ряд послаблений для получения украинцам гражданства России. Об этом сообщил зампред Комитета Виктор Володацкий.

//Политика

Эксперт оценил заявление Порошенко о захвате Бердянска и Мариуполя

Эксперт оценил заявление Порошенко о захвате Бердянска и Мариуполя

Слова главы Украины Петра Порошенко о намерении РФ захватить Бердянск и Мариуполь прокомментировал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

//Шоу-бизнес

Иван Добронравов впервые стал отцом

Иван Добронравов впервые стал отцом

Новость о прибавлении в семействе сообщил старший брат Ивана Виктор Добронравов в интервью программе "Однажды". Теперь две его подросшие дочери Варвара и Василиса уступили место для дедушкиных игр новорожденной Верочке.

//Общество

Почему черепахи живут так долго?

Почему черепахи живут так долго?

Если ответить на вопрос совсем коротко, то черепахи живут долго, потому что они холоднокровные и большие.

//В мире

В Тбилиси полиция задержала семерых вооруженных украинцев

В Тбилиси полиция задержала семерых вооруженных украинцев

Семь граждан Украины были задержаны в столице Грузии сегодня утром в одной из гостиниц, им инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Для задержания привлекались бойцы спецназа и правоохранители.

//Общество

В правительстве говорят об отставке министра науки Котюкова

В правительстве говорят об отставке министра науки Котюкова

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в течении одного месяца умудрился собрать сразу две выволочки от высших должностных лиц. И, вероятно, ему придется в ближайшее время покинуть свой пост в принудительно-добровольном порядке.

//Общество

К задержанным украинским морякам в СИЗО пустили посетителей

К задержанным украинским морякам в СИЗО пустили посетителей

Находящихся в Лефортовском следственном изоляторе украинских моряков, задержанных за военное вторжение на территорию РФ, посетили члены московской общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека официального Киева Людмила Денисова.

//Происшествия

В Подмосковье сотрудник ДПС выстрелил в себя во время проверки документов

В Подмосковье сотрудник ДПС выстрелил в себя во время проверки документов

Сотрудник Дорожно-патрульной службы получил огнестрельное ранение в ходе проверки документов в подмосковном Пушкине. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

//Общество

Экс-глава немецкого МИД обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну

Экс-глава немецкого МИД обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну

«Мы ни в коем случае не должны позволить втянуть себя в войну из-за Украины. Именно это пыталась сделать Украина», — такие слова бывшего министра иностранных дел Зигмара Габриэля процитировал немецкий телеканал N-TV.

//Общество

Порошенко наградил орденами двоих митрополитов УПЦ за автокефалию

Порошенко наградил орденами двоих митрополитов УПЦ за автокефалию

Два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата были награждены орденом Ярослава Мудрого 5 степени. Соответствующий приказ Порошенко был опубликован на его официальном сайте.

//В мире

Порошенко: Россия намерена захватить Бердянск и Мариуполь

Порошенко: Россия намерена захватить Бердянск и Мариуполь

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация планирует захват Мариуполя и Бердянска. Соответствующие слова прозвучали в ходе интервью немецкому Funke Media Group.

//Общество

В Петербурге нерпу из замерзшего бассейна вызволяли кувалдой

В Петербурге нерпу из замерзшего бассейна вызволяли кувалдой

В Санкт-Петербурге защитникам животных понадобилась кувалда, чтобы разбить лед и вызволить тюленя Крошика из замерзшего бассейна в центре изучения и сохранения ластоногих, где он обитает.

//В мире

Полиция Нью-Йорка разыскивает парня за неудачное предложение руки и сердца

Полиция Нью-Йорка разыскивает парня за неудачное предложение руки и сердца

Полиция Нью-Йорка разыскивает неловкого парня, который сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на улице города и уронил кольцо в канализационную решетку, когда она ответила согласием.

//В мире

Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН

Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео обвинил Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности. По его словам, подобные действия нарушают резолюцию Совбеза ООН.

//Культура

Легендарный джазовый барабанщик Билли Кобэм выступит в Москве

Легендарный джазовый барабанщик Билли Кобэм выступит в Москве

Американский джазовый барабанщик-виртуоз, пионер жанра джаз-фьюжн Билли Кобэм выступит на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 8 декабря. Концерт с участием ансамбля Crosswinds Project открывает абонемент «Величайшие барабанщики мира».

//Политика

Политолог раскрыл планы Порошенко по окончании военного положения

Политолог раскрыл планы Порошенко по окончании военного положения

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, к каким действиям прибегнет Петр Порошенко по истечении срока военного положения на Украине.

//В мире

Трамп на саммите G20 оказался в изоляции, заявил эксперт

Трамп на саммите G20 оказался в изоляции, заявил эксперт

На прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20 президент США Дональд Трамп оказался в изоляции. Его повестка не встретила понимания у лидеров других стран – участников саммита, считает эксперт.

//В мире

Живут же люди! Королевство Марокко - король, джины – наше всё, козы на деревьях

Живут же люди! Королевство Марокко - король, джины – наше всё, козы на деревьях

Африка ассоциируется с солнцем, жарой, саванной и пустынями, что трудно представить, что на северо-западе континента расположено государство, где в Атласных горах расположена лыжная станция

//Происшествия

В Москве эвакуирован ТДЦ «Смоленский пассаж»

В Москве эвакуирован ТДЦ «Смоленский пассаж»

Порядка 200 человек были эвакуированы в воскресенье из торгово-делового комплекса "Смоленский пассаж" в российской столице. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах Москвы.

//Кино

Российское кино хорошо известно за рубежом, заявила Куриленко

Российское кино хорошо известно за рубежом, заявила Куриленко

Голливудская актриса советского происхождения Ольга Куриленко выразила уверенность в том, что российское кино хорошо известно за рубежом. И если фильм хорош, то зрители увидят его и в США, и в Европе.

//Шоу-бизнес

Элтон Джон поделился воспоминаниями о последних днях Фредди Меркьюри

Элтон Джон поделился воспоминаниями о последних днях Фредди Меркьюри

Известный британский певец Элтон Джон рассказал в своей книге подробности о последних днях жизни фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сегодня сообщает издание Daily Mail.

//В мире

Меркель в Буэнос-Айресе ужинала в обычном ресторане

Меркель в Буэнос-Айресе ужинала в обычном ресторане

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита G20 отправилась ужинать в обычный ресторан в одном из районов Буэнос-Айреса, чем восхитила местных жителей, ставших очевидцами.

//В мире

В США на детский центр упал самолет

В США на детский центр упал самолет

В американском штате Флорида на крышу здания, в котором находится центр терапии для детей с аутизмом упал легкомоторный самолет Cessna 335. Как сообщает телеканал ABC News, погибли два человека.

//Общество

Минфин готовится обдирать граждан за денежные переводы

Минфин готовится обдирать граждан за денежные переводы

В Минфине бродит призрак нового законопроекта, согласно которому гражданам самим придется доказывать законность своего дохода. Уже с 2020 года россияне, которые имеют дебетовые карты и осуществляют по ним денежные переводы, должны будут доказывать законность получения этих средств

//В мире

Путин оценил итоговую декларацию саммита G20 в Буэнос-Айресе

Путин оценил итоговую декларацию саммита G20 в Буэнос-Айресе

Президент России Владимир Путин положительно оценил принятие итоговой декларации саммита Группы двадцати, завершившегося сегодня в Буэнос-Айресе. Документ имеет общий декларативный характер.

//В мире

Джоан Роулинг «отбрила» сторонника Brexit на русском языке

Джоан Роулинг «отбрила» сторонника Brexit на русском языке

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг вступила в словесную перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом.

//В мире

Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер рассказал о последних словах 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября 2018 года в своем доме в Техасе в возрасте 94 лет.

//Политика

СМИ назвали «крутой» паспорт в мире

СМИ назвали «крутой» паспорт в мире

Накануне в очередной раз был составлен ежегодный рейтинг, в котором названы самые сильные с точки зрения возможностей и гарантий для граждан удостоверяющие личность документы разных государств.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры