Эксперт: ВИЧ не выбирает ни по полу, ни по возрасту

По информации Роспотребнадзора, в России количество ВИЧ-инфицированных больше миллиона человек. Руководитель программ благотворительного фонда ШАГИ Кирилл Барский рассказал о всех сложностях этого заболевания.

"ВИЧ не выбирает ни по полу, ни по возрасту, ни по каким-либо признакам. Вирус свободно гуляет и вся эта мифология не имеет под собой основания", - отметил эксперт.

По его мнению, люди с ВИЧ все еще сталкиваются с дискриминацией, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

В 2017 году в Европе были зафиксированы почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом, из них ВИЧ был найден у 104 тыс. россиян, пишет Ридус с ссылкой на отчет ВОЗ.