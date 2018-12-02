Почему скрипка занимает особенное место в искусстве многих жанров?
2 декабря 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Скрипка занимает особенное место в литературе и в живописи, потому что является обладательницей особенного голоса, бывает волшебной, инфернальной, связанной с потусторонними силами.
Есть несколько легенд, связанных с любовью черта к скрипке, пишет Ридус. Одна история произошла в 1713 году. Главный скрипач-виртуоз того времени, итальянец Джузеппе Тартини, заснул. Так, во сне к нему явился дьявол, и музыкант продал ему душу.