Почему скрипка занимает особенное место в искусстве многих жанров?

Скрипка занимает особенное место в литературе и в живописи, потому что является обладательницей особенного голоса, бывает волшебной, инфернальной, связанной с потусторонними силами.

Есть несколько легенд, связанных с любовью черта к скрипке, пишет Ридус. Одна история произошла в 1713 году. Главный скрипач-виртуоз того времени, итальянец Джузеппе Тартини, заснул. Так, во сне к нему явился дьявол, и музыкант продал ему душу.