Почему черепахи живут так долго?

Если ответить на вопрос совсем коротко, то черепахи живут долго, потому что они холоднокровные и большие.

Черепаха — холоднокровное животное. Они на самом деле живут довольно долго.

А вот большие черепахи — жители Галапагосских островов, совмещают замедленность обмена крупных животных и холоднокровных животных, как пишет Ридус. Такое удачное сочетание позволило им поставить рекорд среди позвоночных животных — 177 лет жизни.