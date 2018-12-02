К задержанным украинским морякам в СИЗО пустили посетителей

Находящихся в Лефортовском следственном изоляторе украинских моряков, задержанных за военное вторжение на территорию РФ, посетили члены московской общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека официального Киева Людмила Денисова.

Омбудсмены побеседовали с арестантами и ознакомились с условиями их содержания. Нарушений прав задержанных не зафиксировано. Ни жалоб, ни обращений от украинских моряков не поступало.

Сразу после Лефортово, правозащитники отправились в «Матросскую тишину». В лечебнице этого следственного изолятора находятся раненые матросы, которые пострадали во время захвата корабельной группы, не подчинившейся приказам пограничников остановиться.

«Их лечение проходит нормально», — отметила Людмила Денисова.