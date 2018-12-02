Житель Ленинского района спас тонущего в пруду человека

Житель подмосковной деревни Спасские Выселки Ленинского района спас мужчину, который тонул в пруду, как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Потому что любое происшествие на воде – это считанные минуты, которые решают все. А сегодня, когда температура воздуха ниже нуля, надо быть особенно внимательными к себе и не допускать опрометчивых решений, как мужчина, который решил перейти реку по тонкому льду», – отметил сотрудник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.