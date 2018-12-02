Порошенко наградил орденами двоих митрополитов УПЦ за автокефалию

Два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата были награждены орденом Ярослава Мудрого 5 степени. Соответствующий приказ Порошенко был опубликован на его официальном сайте.

В документе указан целый перечень награждаемых лиц. Поясняется, что их заслуги отмечены за «значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства». В числе награжденных упоминаются Дмитрий Дмитрук (Софроний) и Алексей Гладкий (Анатолий).

Анатолий — это глава Сарненской епархии УПЦ. Софроний — митрополит Черкасский и Каневский. Оба известны своей поддержкой автокефалией.

Анатолий был подписантом меморандума о единой Украине и единой поместной православной церкви, его инициировала обладминистрация. Софроний же публично высказывался за автокефалию. Он встречался с Порошенко и подтвердил свое участие в объединительном соборе, который должен состояться.

Если говорить образно на Софрония и Анатолия снизошла заслуженная порошенкина благодать.