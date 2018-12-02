В Петербурге нерпу из замерзшего бассейна вызволяли кувалдой

В Санкт-Петербурге защитникам животных понадобилась кувалда, чтобы разбить лед и вызволить тюленя Крошика из замерзшего бассейна в центре изучения и сохранения ластоногих, где он обитает.

«У Крошика в бассейне образовался лед. Наш ленивый друг оставил себе для дыхания небольшую дырочку и считает, что этого отверстия для жизни будет вполне достаточно. Мы же крошиковским хладнокровием не обладаем, а посему пришло время брать кувалду и возобновлять дежурства по раскалыванию льда», - рассказали сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы».

Нерпа Крошик был подобран малышом на Ладожском озере весной 2016 года. Нерпенок был обморожен и истощен – он весил всего четыре килограмма. Пока его выхаживали, он привязался к людям. Крошика уже дважды выпускали на волю, но он возвращался обратно, и его решили оставить в центре изучения и сохранения ластоногих.