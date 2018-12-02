В правительстве говорят об отставке министра науки Котюкова

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в течении одного месяца умудрился собрать сразу две выволочки от высших должностных лиц. И, вероятно, ему придется в ближайшее время покинуть свой пост в принудительно-добровольном порядке.

Как стало известно «АН», в начале ноября, когда должно было состоятся совместное заседание Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и президиума Российской академии наук, Михаил Котюков собрался в командировку в Париж «по делу, срочно». И планировал вместо себя направить на заседание кого-то из своих заместителей.

Говорят, что когда об этом узнала спикер СФ Валентина Матвиенко, она была взбешена и буквально в приказном порядке потребовала от Котюкова присутствовать на заседании. И только после своего выступления, по словам присутствующих, она сказала: «А вот теперь Михаил Михайлович, можете передать от нас привет Парижу». Подчиненные Валентины Матвиенко рассказывают, что подобного она не прощает.

Вторую выволочку Котюков получил на Совете по науке и образованию лично от Владимира Путина за то, что уже полгода не может согласовать с РАН новые полномочия Академии, которые ей представлены поправками в закон о реформе РАН от 2013 года. Их вносил лично Владимир Путин, но почему-то проигнорировал министр.

«В принципе, в 2013 году, когда Котюкова призвали добивать РАН, ситуация была одна. И он был на своем месте. Сегодня все кардинально поменялось, академической науке стараются дать зеленую улицу, задекларированы цели вхождения в элиту мировой фундаментальной науки, а Михаил Михайлович проводит прежнюю политику. Но сейчас это совершено неуместно», - говорит источник.