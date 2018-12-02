Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 декабря

Специалисты метеорологической службы рассказали, каким будет воскресенье, 2 декабря, в Москве. Водителей и пешеходов сегодня ожидает снегопад и гололедица, предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Сегодня днем в Москве ожидается 5-7 градусов ниже нуля. Ночью температура снизится до -10 градусов. В Подмосковье днем ожидается -5…-10 градусов, ночью до -13 градусов.

Ветер сегодня будет дуть южный, юго-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не превысит 753 миллиметра ртутного столба.

Сегодня днем и в ночь на 3 декабря в Москве и Московской области возможен снег и гололедица, передает предупреждение синоптиков ТАСС.