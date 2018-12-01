Запатентован еще один шаг к обществу тотального контроля

Гиганты IT-индустрии наращивают контроль за жизнью пользователей. Фейсбук запатентовал технологию автоматического распознавания членов одной семьи и родственников по лицам и хэштегам.

Помимо распознавания членов семьи и родственников по лицам и хэштегам, запатентованная Facebook технология фиксирует IP устройств, с которых осуществляется вход в сеть (конкретно в фейсбук и инстаграм), и их геолокацию.

Эта технология преподносится как «хорошая новость для маркетологов». Несомненно, чем больше информации будет у специалистов по рекламе о каждом пользователе сети, включая его финансовое положение, историю покупок и данные о том, кто в семье принимает решения – тем проще и точней они смогут таргетировать рекламу.

Однако при этом очевидно, что Facebook (впрочем, как и другие IT-гиганты) идет по пути тотального контроля жизни своих пользователей. Социальная сеть собирает всю информацию, включая неопубликованные статусы, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».