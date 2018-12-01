Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

Эксперты объяснили, как правильно выбирать мандарины. Плоды должны быть свежими, чистыми, цельными и здоровыми.

Мандарины оказывают пользу для кожи. Их можно не только есть, но и делать из них маски. Витамины в составе мандаринов помогают сохранить зрение, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Я предпочитаю мандарины из Марокко. Во второй половине Января - израильские мандарины. Дети, конечно, любят гибриды. Во всех мандаринах есть огромное количество витаминов", - отметил маркетолог, эксперт потребительского рынка Роман Харланов.