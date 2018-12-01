ЕС хочет разорвать партнерство с Россией

Европарламент анонсировал проект резолюции о разрыве партнерских отношений с Российской Федерации. В документе говорится о продлении экономических санкций, которое намечено в декабре. Кроме того, Европа планирует разорвать действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Кремлем.

Рассмотрение резолюции намечено на март 2019 года. Однако в Москве уже приготовились к тому, что она будет принята. Европарламент лишь формализовал уже давно установившееся прекращение работы в рамках договора. Сложившиеся отношения работали избирательно. Европа настаивала на сохранении важных для нее точек взаимоотношений с Москвой. При этом отказывалась от сотрудничества, предусмотренного соглашением.

По мнению экспертов, анонсированный разрыв соглашений с Евросоюзом лишь сбросит лишний балласт неоправданных коммуникаций. Ранее Кремль был вынужден лавировать в условиях действия договора.

Ссылка на документ: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-630.526+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN