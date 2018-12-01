В Лефортово у украинских моряков отобрали военную форму и посадили в «одиночки»

Арестованные за вторжение на территорию РФ украинские моряки доставлены в следственный изолятор «Лефортово». По правилам тут находиться в военной одежде другого государства запрещено. Поэтому их переодели.

В Лефортово доставлены 21 моряк. Еще трое находятся в больнице СИЗО «Матросская тишина». В подобных случаях украинские СМИ зачастую хохмят, обыгрывая соседство: матросы и матросская тишина. Но «Аргументы недели» не украинские СМИ. Украинские матросы стали заложниками ситуации, выполняя провокационный приказ своего командования. В любом случае они достойны уважения.

В настоящий момент арестантов поместили в карантин. Это временные помещения, куда сажают для проверки здоровья и документов на 7—10 дней. Украинские моряки живут в стандартных условиях. Размеры камер полтора на два метра. Внутри железные кровати, матрасы, шерстяные одеяла.