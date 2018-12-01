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Открытый Порошенко с пафосом киевский аэроэкспресс сломался на следующий день
1 декабря 2018, 16:26 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Из вагона вышли два пассажира и печально побежали с вещами вдоль заснеженных путей. Они опаздывали на самолет и очень надеялись, что аэроэкспресс «Киев — Борисполь» доставит вовремя. Такую картинку показал один из украинских телеканалов. Буквально накануне украинский президент с большим пафосом представил открытие экспресса до киевского аэропорта. На следующий же день он сломался.
«Возникла проблема с двигателем», — объяснил машинист причину остановки: «Он не заводится».
Это был проект Укржелдора. Его еще в феврале утвердил кабинет министров вместе со сметой 480 миллионов гривен. На презентации с пафосом рассказывалось о комплексной модернизации. Вблизи аэропорта построены две пассажирские платформы с павильонами. Тут же возведен крытый пешеходный переход он ведет к терминалу D. Было обновлено освещение и отделка. Учли даже потребности людей с инвалидностью.
Оценить по достоинству украинцы все это благолепие не смогли. Уже на следующий день после торжественного запуска экспресс сломался. Пассажиры побежали на самолет пешком по заснеженным путям… стоимостью 480 миллионов гривен.
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