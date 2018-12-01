В Екатеринбурге школьники на соревнованиях стреляли по фото генерала США

В Екатеринбурге школьники расстреляли портрет американского генерала Роберта Скейлза. Организатором соревнования по стрельбе из винтовки выступил фонд "Содействия беспризорникам".

Как объяснили сотрудники фонда, они занимаются патриотическим воспитанием трудных подростков и готовят защитников отечества, а "Роберт Скейлз - наш враг". В соревновании участвовали примерно 100 подростков от 13 до 18 лет, пишут местные СМИ.

Генерал-майор Роберт Скейлз отличился ранее тем, что публично призвал убивать русских на Украине. В эфире телеканала Fox News он сказал, что только так США смогут помочь Киеву победить в конфликте в Донбассе.