В Краснодарском крае из-за непогоды на трассе заблокированы сотни автомашин

Краснодарский край оказался во власти стихии: понижение температуры, штормы, ураганы, снегопад.

Из-за непогоды на кубанских трассах края заблокированы сотни автомашин. Более около 250 человек, в том числе почти 90 детей, находятся в пунктах обогрева, обустроенных МЧС.

Экстренное предупреждение из-за похолодания, снега и ветра было объявлено 27 ноября. В пятницу из-за снега, ветра и плохой видимости стало невозможно проехать по участкам нескольких трасс.

По данным кубанского управления МЧС, на федеральных автомобильных дорогах образовались снежные заносы в четырех муниципальных образованиях: Павловский, Новокубанский, Гулькевичский районы и город Армавир.

В сообщении спасателей приведены подробности по районам.

Павловский район

На 18 км федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на участке ст. Павловская - г. Тихорецк образовались снежные заторы, в которых находилось около 50 автомобилей в районе ст. Новолеушковской. Для легкового транспорта организовано альтернативное движение через н.п. Большевик Тихорецкого района и далее в сторону Ростова-на-Дону.

В Новокубанском районе на пяти участках федеральной и региональных дорог произошли снежные заносы:

съезд в сторону Курганинска ФАД Р-217;

на границе с Гулькевическим районом ФАД Р-217;

в районе н.п. Новосельский, региональная дорога 03К-019;

региональная дорога в районе н.п. Красная звезда;

региональная дорога в сторону г. Лабинск.

В заторах на автомобильных дорогах находилось порядка 400 автомобилей.

В г. Армавире развернут 1 пункт временного размещения, а также подготовлено 2 мобильных пункта обогрева на базе автобусов ПАЗ (вместимостью 60 человек). В настоящее время размещенных людей нет.

Гулькевичский район

В связи с заторами в Новокубанском районе происходит скопление техники общим количеством около 300 единиц техники в направлении г. Армавира.

Всего из снежных заторов эвакуировано 10 человек, из них 5 детей.Тихорецкий район

На 27 км федеральной трассы Р-217 образовались снежные заторы, в которых находилось около 100 автомобилей. Движение транспорта осуществлялось в реверсивном режиме сотрудниками ДПС.

Развернуто 2 мобильных пункта обогрева на базе автобуса и ГАЗель, пострадавшие в пунктах обогрева отсутствуют. В гостинице «Тихорецкая» размещено 28 детей и 13 взрослых, следовавших на автобусе по ФАД «Кавказ». В 10.00 все убыли по маршруту следования, размещенных людей нет.

Всего из снежных заторов эвакуировано 40 человек, из них 28 детей.

Дорога расчищена, заторы отсутствуют.