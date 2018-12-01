//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Жена Александра Малинина в экстравагантной шубке обратила на себя внимание
- Джулия Робертс возбудила поклонников грудью шестого размера
- Дочь Екатерины Стриженовой поразила пользователей сети своими вокальными данными
- Юлия Пересильд показала свои дочек
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Краснодарском крае из-за непогоды на трассе заблокированы сотни автомашин
250 человек, в том числе почти 90 детей, сейчас находятся в пунктах обогрева
1 декабря 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Краснодарский край оказался во власти стихии: понижение температуры, штормы, ураганы, снегопад.
Из-за непогоды на кубанских трассах края заблокированы сотни автомашин. Более около 250 человек, в том числе почти 90 детей, находятся в пунктах обогрева, обустроенных МЧС.
Экстренное предупреждение из-за похолодания, снега и ветра было объявлено 27 ноября. В пятницу из-за снега, ветра и плохой видимости стало невозможно проехать по участкам нескольких трасс.
По данным кубанского управления МЧС, на федеральных автомобильных дорогах образовались снежные заносы в четырех муниципальных образованиях: Павловский, Новокубанский, Гулькевичский районы и город Армавир.
В сообщении спасателей приведены подробности по районам.
Павловский район
На 18 км федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на участке ст. Павловская - г. Тихорецк образовались снежные заторы, в которых находилось около 50 автомобилей в районе ст. Новолеушковской. Для легкового транспорта организовано альтернативное движение через н.п. Большевик Тихорецкого района и далее в сторону Ростова-на-Дону.
В Новокубанском районе на пяти участках федеральной и региональных дорог произошли снежные заносы:
съезд в сторону Курганинска ФАД Р-217;
на границе с Гулькевическим районом ФАД Р-217;
в районе н.п. Новосельский, региональная дорога 03К-019;
региональная дорога в районе н.п. Красная звезда;
региональная дорога в сторону г. Лабинск.
В заторах на автомобильных дорогах находилось порядка 400 автомобилей.
В г. Армавире развернут 1 пункт временного размещения, а также подготовлено 2 мобильных пункта обогрева на базе автобусов ПАЗ (вместимостью 60 человек). В настоящее время размещенных людей нет.
Гулькевичский район
В связи с заторами в Новокубанском районе происходит скопление техники общим количеством около 300 единиц техники в направлении г. Армавира.
Всего из снежных заторов эвакуировано 10 человек, из них 5 детей.Тихорецкий район
На 27 км федеральной трассы Р-217 образовались снежные заторы, в которых находилось около 100 автомобилей. Движение транспорта осуществлялось в реверсивном режиме сотрудниками ДПС.
Развернуто 2 мобильных пункта обогрева на базе автобуса и ГАЗель, пострадавшие в пунктах обогрева отсутствуют. В гостинице «Тихорецкая» размещено 28 детей и 13 взрослых, следовавших на автобусе по ФАД «Кавказ». В 10.00 все убыли по маршруту следования, размещенных людей нет.
Всего из снежных заторов эвакуировано 40 человек, из них 28 детей.
Дорога расчищена, заторы отсутствуют.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
В Краснодарском крае из-за непогоды на трассе заблокированы сотни автомашин
//В мире
В Аргентине состоялась встреча Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином
//Общество
В сети опубликовано видео с концептом российского сверхскоростного вертолета
//Новости МирТесен
//Общество
Россиян упрекнули: отапливают жилье без надобности и ездят на прожорливых авто
//В мире
Бывший президент США Джордж Буш — старший умер на 95-м году жизни
Из-за схода вагонов в Омской области 7 поездов из Москвы могут задержаться
//В мире
//Новости партнеров
Жена Александра Малинина в экстравагантной шубке обратила на себя внимание
//В мире
В Совфеде назвали эпоху Джорджа Буша-старшего "пиком доверия" между РФ и США
//Культура
Актер Валентин Гафт заявил, что для него любой день может стать последним
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
В ПФР рассказали, какие изменения в 2019 году ждут пенсионеров
//В мире
В Париже проходят акции протеста, закрыты семь станций метро
Дочь Екатерины Стриженовой поразила пользователей сети своими вокальными данными
//В мире
//Общество
Муфтий объяснил, в чём процедура женского обрезания противоречит исламу
//В мире
В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время перелета
//В мире
Климин: закрытие портов - возможный ответ на инцидент в Керченском проливе
//Общество
Названы сроки появления полномасштабной российской базы на Луне
35-летняя россиянка после ночного клуба на Гоа попала в больницу и умерла
//В мире
Депутат Рады Тетерук призвал запретить въезд на Украину женщинам-россиянкам
//Политика
//В мире
//Общество
Почётный адвокат России: К делу об обрезании нужно привлечь органы опеки
//Общество
Минкультуры подтвердило факт выплаты сотрудникам РОСИЗО многомиллионных премий