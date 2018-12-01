Стало известно о нововведениях при сдаче экзамена на права в России

В российских автошколах рассказали о нововведении в рамках сдачи экзамена на водительские права. Будущих водителей будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости.

Председатель правления "Гильдии автошкол" Сергей Лобарев отметил, что будет снят запрет на поездки учеников по автомагистралям. В МВД ранее отметили, что улично-дорожная сеть претерпела существенные изменения. Именно поэтому предыдущие правила устарели.

Лобарев заметил, что в некоторых странах мира в автошколах учат людей ездить на скорости 100 - 110 километров в час, поскольку будущие автомобилисты должны уметь выполнять маневры в таких условиях, передает РИА "Новости".