В ПФР рассказали, какие изменения в 2019 году ждут пенсионеров

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов выступил на пленуме Центрального правления Союза пенсионеров России и рассказал, что ожидает российских пенсионеров в 2019 году. По словам Дроздова, законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) разрабатывают Министерство финансов и Центробанк, и он будет принят в следующем году.

Предполагается, что накопления будут собственностью граждан, - сообщается на сайте kommersant.ru. Формироваться и храниться они будет в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Денежные средства в НПФ можно будет направлять как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Дроздов уточнил, как предполагается не будет связки между ПФР и негосударственными пенсионными фондами. По его словам, это будет отдельная система, как КАСКО и ОСАГО. Система будет контролироваться и регулироваться государством в соответствии со всеми законами, подчеркнул глава ПФР.