Что изменится для жителей России с 1 декабря

Какие важные изменения ждут россиян с 1 декабря 2018 года. С 1 декабря водители смогут получать биометрические водительские права. Получить цифровой документ можно в подразделениях Госавтоинспекции. Новое удостоверение будет содержать микрочип с биометрическими данными, фотографией, электронной подписью и изображением отпечатков пальцев автовладельца. Замена документов будет производится постепенно.

С 1 декабря запчасти для ремонта автомобиля по полису ОСАГО подорожают. Российский союз автостраховщиков составил новый справочник, в соответствии с которым будет рассчитываться стоимость автозапчастей. По прогнозу экспертов, цены вырастут примерно на 6,5%. Это приведет к росту страховых выплат. Напомним, водителей, которые пользуются просроченным полисом ОСАГО, могут оштрафовать на 800 рублей.

С 1 декабря автомобилисты будут должны ездить только на автомобилях с зимней резиной. В противном случает им грозит штраф в размере 500 рублей.

С 1 декабря на 11% снизится экспортная пошлина на нефть или на 16,9 $, составив 135,1 $ за тонну. Как поведут себя цены на нефть?

С 1 декабря на дорогах общего пользования в экспериментальном режиме на дорогах Москвы и Татарстана начнут курсировать беспилотные автомобили. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.

ФНС напоминает, что 3 декабря истекает срок оплаты имущественного, земельного и транспортного налога для физических лиц за 2017 год.

В декабре некоторые россияне получат сразу две пенсии — за декабрь и за январь. Но это каснется только тех пенсионеров, выплаты которых приходятся на первые числа месяца. В начале января в России официально установлены праздничные дни.