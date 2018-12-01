Муфтий объяснил, в чём процедура женского обрезания противоречит исламу

Как стало известно ранее, Общественный деятель, певица и председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая отреагировала на то, что в одной из клиник делают обрезание девочкам, обращением в Генпрокуратуру.

Так, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что в исламе женское обрезание не используется, пишет НСН.

«Во-первых, хочу отметить, что это доисламская традиция, которая есть в определённых африканских странах. Она к исламу не имеет никакого отношения. Во-вторых, это скорее носит не религиозный характер, а этнический в традициях определённых народов. Может быть, это имеет свои какие-то ритуальные обоснования, но чуждо исламской идеологии. В исламе же любое самобичевание, нанесение вреда своему организму, является греховным», — отметил он.