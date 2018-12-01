Россиян упрекнули: отапливают жилье без надобности и ездят на прожорливых авто

Финский журналист Юсси Конттинен считает россиян странными. Его возмутило, что люди в России отапливают свои квартиры даже без надобности и разъезжают по городам на огромных джипах, пожирающих топливо.

Юсси Конттинен в своей статье, опубликованной в газете Helsingin Sanomat, упрекнул россиян за расточительное использование энергии и заявил о равнодушии наших соотечественников к проблеме глобального потепления.

По мнению Конттинена, в России климатические изменения обсуждают "довольно странным образом". Он считает, что в СМИ, в политике и даже в научных сообществах эту тему словно не замечают,- передает РИА Новости.

"Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — упрекнул россиян Конттинен.

Финский журналист в своей статье привел "небольшую теорию заговора", которая существует на Западе.

На Западе уверены, что позиция России по климату основана на том, что российская экономика складывается из экспорта ископаемого топлива. По версии журналиста, западные эксперты полагают, что Россия надеется получить выгоду от потепления климата.