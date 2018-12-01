Стало известно, какая погода ждет москвичей в первый день зимы

Метеорологи рассказали, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в первый день зимы. Ранее сегодня стало известно, что ночью в Подмосковье температура воздуха опустилась до минус 22,2 градуса.

По словам синоптиков, 1 декабря столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, вследствие чего сохранится морозная, но солнечная погода. В дневное время будет переменная облачность без осадков, сообщают эксперты центра погоды "Фобос".