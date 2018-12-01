В сети опубликовано видео с концептом российского сверхскоростного вертолета. Модель перспективного российского боевого вертолета показал "Роскосмос". Ожидается, что скорость вертолета составит более 400 километров в час.

На ролике можно увидеть 3D-модель разрабатываемого вертолета, которая имеет традиционную для машин "Камова" соосную систему расположения несущих винтов, а также крылья, - сообщает РИА Новости.

Ранее о российской перспективной технике писали западные СМИ.