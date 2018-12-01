Названы сроки появления полномасштабной российской базы на Луне

Россия планирует развернуть на Луне полномасштабную базу через несколько лет, примерно в 2036 — 2040 годах. Роскосмос и совет РАН по космосу провели совместное заседание. Теперь предстоит в течение трех месяцев сформировать лунную программу России и представить ее президенту и правительству.

В документе не уточняется, что будет подразумевать под собой полноценная лунная база, - передает РИА Новости. О планах России создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в ноябре. По его словам, основные задачи на ней будут решать роботизированные системы.

В предложении рабочей группы от 2014 года сообщалось, что лунная база должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, стенды для экспериментов. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория. Базу планировалось развернуть в районе южного полюса Луны с учетом максимально продолжительной освещенности, постоянной радиовидимости с Земли и наличия локальных природных ресурсов для системы жизнеобеспечения.