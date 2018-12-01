В ночь на субботу в Подмосковье зафиксирован мороз минус 22,2 градуса

Четко по календарю началась зима в московском регионе. В ночь на 1 декабря зафиксированы морозы ниже 22 градусов. Согласно сведениям Гидрометцентра России, в Москве на метеостанции ВДНХ сегодня в 5:00 была зафиксирована температура воздуха минус 15,1 градуса.

В подмосковных Черустях в ночь на субботу мороз окреп до минус 22,2 градусов.

Пугаться сильных морозов жителям Москвы и Подмосковья пока стоит. Днем в Москве 1 декабря ожидается минус 8 - минус 10 градусов. По прогнозам синоптиков, потепление начнется в ночь на воскресенье. С запада приблизится атмосферный фронт, и погода начнет меняться. В ночь на воскресенье, 2 декабря, в столице - до минус шести градусов, по области - до минус 8 градусов. Днем в мегаполись 2-4 градуса со знаком минус. Синоптики прогнозируют небольшие снегопады.

Такая погода сохранится на первые три дня будущей недели.